Oltre cento interventi nel Milanese

Oltre cento interventi nella notte per i vigili del fuoco milanesi, alle prese con cavi tranciati e alberi caduti per il forte vento e la pioggia scrosciante che hanno interessato la citta' e la provincia. La zona più colpita quella verso Vimercate, con interventi a Sesto San Giovanni e Monza. Il tempo oggi sembra migliorato, ma ci sono ancora almeno una ventina di situazioni da risolvere e il lavoro dei vigili del fuoco andra' avanti tutto il giorno. Mole di lavoro molto simile per i vigili urbani, che per tutta la notte hanno avuto a che fare con sottopassi allagati e alberi caduti. Un centinaio le richieste di intervento arrivate alla centrale, concentrate soprattutto in zona 8, tra Lampugnano, Bonola e San Siro. La pioggia battente e il forte vento hanno provocato anche alcuni incidenti stradali, fortunatamente non gravi.