Indagato Salvatore Mannino, l'ingegnere trovato in Scozia: forse finge

È rientrato martedì sera in Italia dalla Scozia l'imprenditore di Lajatico (Pisa) Salvatore Mannino, 52 anni, rimasto ricoverato senza memoria per settimane dopo essere stato soccorso privo di sensi nella cattedrale di Edimburgo. Sul suo prolungato atteggiamento di smemoratezza, però, cominciano a spuntare i primi dubbi, tanto che la procura di Pisa, dopo averlo sentito, avrebbe deciso di indagarlo per una serie di reati, tra cui il procurato allarme. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani, tra cui Il Tirreno.

Sospetti anche tra i familiari

Non è ancora chiaro quali siano i reati contestati all'uomo e l'avvocato Ivo Gronchi, legale che assiste la moglie di Mannino, ha spiegato di non avere ricevuto informazioni certe precisando tuttavia che a questo punto sarà un altro professionista a difendere l'imprenditore. Il sospetto che Mannino tuttavia finga non è solo degli investigatori, ma comincerebbe a insinuarsi anche tra i familiari, anche se non si saprebbero spiegare le ragioni di un comportamento simile. I reati contestati, stando a quanto si è appreso, sarebbero il procurato allarme e la violazione degli obblighi di assistenza familiare (l'uomo ha infatti quattro figli, dei quali tre minorenni).

La vicenda

L'imprenditore era svanito nel nulla il 19 settembre scorso dopo avere accompagnato uno dei suoi figli a scuola. Dopo quasi un mese si è scoperto che si trovava all’ospedale di Edimburgo, in stato confusionale. Mannino sembra aver perso completamente la memoria, tanto che finora non è neppure riuscito a parlare in italiano, pronunciando solo qualche frase in un inglese scolastico, senza riuscire a spiegare che cosa gli sia accaduto e come abbia raggiunto la Scozia.