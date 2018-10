La scala mobile in discesa prende sempre più velocità, poi cede nella parte finale (LE FOTO). Le persone che si trovano sul nastro cadono o tentano di mettersi in salvo. È quanto si vede nelle immagini che arrivano dalla fermata Repubblica, nella metro di Roma, dove la scala mobile su cui viaggiavano molti tifosi russi del Cska Mosca ha ceduto. Molti i feriti, la maggior parte dei quali sono proprio tifosi della squadra russa impegnata nella sfida all’Olimpico con la Roma in Champions League. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati i supporter del club calcistico che, saltando e ballando, avrebbero provocato il crollo. Ma le immagini mostrano una velocità anomala per la scala mobile. Per capire quanto accaduto, Atac (l’azienda dei trasporti della Capitale) ha avviato un’indagine. E la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, con i magistrati che ipotizzano il reato di lesioni: la stazione è stata posta sotto sequestro. Metro Roma, crolla scala mobile: 24 feriti, molti tifosi del Cska

