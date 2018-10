Maltempo, ancora nubifragi al Centrosud: allerta rossa in Calabria

Ancora maltempo al Centrosud, in particolare in Calabria dove la Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per rischio idrogeologico nella zona ionica della regione. Qui sono numerosi i comuni nei quali oggi, a causa degli intensi nubifragi, le scuole sono rimaste chiuse. I centri interessati dai provvedimenti di chiusura sono Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, e Corigliano-Rossano, Cassano allo Jonio, Cariati, Crosia, Civita e Frascineto, in provincia di Cosenza (LE PREVISIONI).

Rovesci anche in Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia

Oltre alla Calabria, anche le restanti regioni del Meridione sono interessate dal maltempo e venti forti o di burrasca. In Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia persistono fenomeni intensi e mareggiate lungo le coste esposte, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche. Secondo gli esperti, comunque, ci sarà un miglioramento su tutte le regioni già a partire da domani, 24 ottobre.

Allagamenti al Centro

Intanto, la fitta pioggia che per quasi 12 ore ha colpito le regioni centrali ha causato diversi danni che hanno richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo, in Abruzzo. Oltre 20 gli interventi effettuati per prosciugare seminterrati e garage, per recuperare automezzi bloccati in sottopassi allagati e rimuovere alberi caduti sulle strade. I comuni maggiormente colpiti sono quelli della zona costiera e il capoluogo. Chiuse le scuole a Pescara in seguito all’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile.