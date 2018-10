Maltempo, allagamenti in Sardegna: allerta meteo nel sud dell’isola

Un’ondata di maltempo si è abbattuta nel Cagliaritano (IL METEO IN SARDEGNA). Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco, con diverse persone che sono state soccorse e messe in salvo. Torrenti esondati e allagamenti hanno reso le strade impraticabili e messo in pericolo alcune case. In tre Comuni i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole. Un avviso di condizioni meteo avverse è stato diffuso dalla Protezione civile regionale. È allerta gialla anche per rischio idrogeologico.

Scuole chiuse a Capoterra, Muravera e Castiadas

A Capoterra, centro a una ventina di chilometri da Cagliari, le abbondanti piogge e la conseguente decisione del sindaco di chiudere le scuole, hanno fatto tornare alla mente la tragica alluvione del 22 ottobre di dieci anni fa, quando morirono quattro persone. Anche se il sindaco Francesco Dessì spiega "c'erano problemi alla viabilità e ho deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Attualmente la situazione è sotto controllo, in giro ci sono le squadre di volontari e della Protezione civile che monitorano la situazione".

Disagi sulle strade, Statale 125 bloccata

Il maltempo di queste ore nel Sud della Sardegna sta creando disagi anche sulle strade. La Statale 125, dal chilometro 30 al 47, tra Burcei e San Priamo, è impraticabile a causa di allagamenti e detriti. Discorso analogo lungo la Statale 125 nella zona di Tertenia, in Ogliastra, bloccata a causa di detriti lungo la strada. Proprio a Tertenia si sono registrati anche numerosi allagamenti nel centro urbano. Per l'esondazione del Rio Quirra al km 93 della Statale 125 un camion è rimasto bloccato. Sempre lungo la SS 125, nel comune di Burcei, è esondato il Rio Picocca e sono caduti dei massi per degli smottamenti dovuti alle violente precipitazioni.

Famiglie soccorse dai pompieri

La situazione più difficile si registra tra San Vito e Muravera. Al lavoro a San Vito la Protezione civile, carabinieri e volontari. Proprio i militari hanno raggiunto alcune abitazioni rimaste isolate e hanno condotto gli occupanti in zone più sicure. A Uta, nella zona di Santa Lucia non troppo distante dall'oasi del Wwf, una famiglia è stata soccorsa dai pompieri. La casa era circondata da un metro d'acqua e i coniugi erano bloccati. Identica la situazione a Uta in località Camisa, dove anche in questo caso è stata soccorsa una coppia di coniugi. Un ponte è stato chiuso dai Vigili del fuoco nella zona di Castiadas, mentre un fiumiciattolo è esondato in località Sant’Angelo.