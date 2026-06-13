Motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito

E’ accaduto nel Torinese: una pattuglia dei carabinieri ha fermato un 64enne che circolava su un vecchio Garelli degli anni 80 senza targa: l’uomo è stato denunciato per ricettazione
Gli hanno rubato il motorino quando aveva 16 anni e lo ha ritrovato a 58 anni. Protagonista un 58enne di Saluzzo, nel Cuneese, che si è visto consegnare dai Carabinieri il suo Garelli 42 anni dopo la denuncia di furto. Il motorino era stato rubato a Vado Ligure, dove l'uomo abitava all'epoca. Il ritrovamento è avvenuto per caso, in seguito ad un controllo su strada dell'arma.
I carabinieri restituiscono motorino rubato 42 anni fa
La storia è venuta fuori quasi per caso: una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un 64enne che circolava su un ciclomotore senza targa. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno però fatto emergere che il mezzo risultava rubato dal lontano 1984. Per l’uomo alla guida è scattata una denuncia per ricettazione alla procura di Ivrea. Per il proprietario, invece, una telefonata che non si aspettava più: i Carabinieri gli hanno restituito il suo primo mezzo a due ruote.