Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Un motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito al proprietario

Cronaca
©Ansa

E’ accaduto nel Torinese: una pattuglia dei carabinieri ha fermato un  64enne che circolava su un vecchio Garelli degli anni 80 senza targa: l’uomo è stato denunciato per ricettazione

ascolta articolo

Gli hanno rubato il motorino quando aveva 16 anni e lo ha ritrovato a 58 anni. Protagonista un 58enne di Saluzzo, nel Cuneese, che si è visto consegnare dai Carabinieri il suo Garelli 42 anni dopo la denuncia di furto. Il motorino era stato rubato a Vado Ligure, dove l'uomo abitava all'epoca. Il ritrovamento è avvenuto per caso, in seguito ad un controllo su strada dell'arma. 

©Ansa

I carabinieri restituiscono motorino rubato 42 anni fa

La storia è venuta fuori quasi per caso: una pattuglia dei Carabinieri ha fermato un 64enne che circolava su un ciclomotore senza targa. Gli accertamenti eseguiti sul telaio hanno però fatto emergere che il mezzo risultava rubato dal lontano 1984.  Per l’uomo alla guida è scattata una denuncia per ricettazione alla procura di Ivrea. Per il proprietario, invece, una telefonata che non si aspettava più: i Carabinieri gli hanno restituito il suo primo mezzo a due ruote. 

Cronaca: Ultime notizie

Motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito

Cronaca

E’ accaduto nel Torinese: una pattuglia dei carabinieri ha fermato un  64enne che circolava...

Auto pirata investe due ragazzi a Guidonia, morto 23enne

Cronaca

Un altro coetaneo è rimasto ferito. I due giovani sono stati travolti nella notte, mentre...

Studente punta una pistola a pallini contro professore nel Modenese

Cronaca

L’episodio è avvenuto a Mirandola, durante un’ora di lezione in una classe prima dell’istituto...

Garlasco, giudici: “Stasi può uscire dal carcere, ok all'affidamento”

Cronaca

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera...

Deepfake a sfondo sessuale, polizia fa oscurare sito illecito in Usa

Cronaca

Le indagini della procura di Roma hanno portato alla chiusura di “cFake.com”, un sito che...

Cronaca: i più letti