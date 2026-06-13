Motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito

Gli hanno rubato il motorino quando aveva 16 anni e lo ha ritrovato a 58 anni. Protagonista un 58enne di Saluzzo, nel Cuneese, che si è visto consegnare dai Carabinieri il suo Garelli 42 anni dopo la denuncia di furto. Il motorino era stato rubato a Vado Ligure, dove l'uomo abitava all'epoca. Il ritrovamento è avvenuto per caso, in seguito ad un controllo su strada dell'arma.