Auto pirata investe due ragazzi a Guidonia, morto 23enne

Un altro coetaneo è rimasto ferito. I due giovani sono stati travolti nella notte, mentre camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona. La macchina che li ha investiti non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita

Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nella notte: la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi darsi alla fuga. La vittima è uno studente italiano, deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto.