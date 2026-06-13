Auto pirata investe due ragazzi a Guidonia, morto 23enne

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Auto pirata investe due ragazzi, morto 23enne a Guidonia

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un altro coetaneo è rimasto ferito. I due giovani sono stati travolti nella notte, mentre camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona. La macchina che li ha investiti non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita

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Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Un altro giovane è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nella notte: la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi darsi alla fuga. La vittima è uno studente italiano, deceduto nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto.

Indagini in corso

Le forze dell'ordine stanno acquisendo i video delle telecamere e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Guidonia che hanno eseguito i rilievi tecnico scientifici e avviato indagini.

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