Olimpiadi 2026, l’Italia candida Milano-Cortina. Protesta Appendino

"Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". L’annuncio che chiude la vicenda dei Giochi 2026, costellata da polemiche e ripensamenti, arriva dal presidente della Lombardia Attilio Fontana durante la riunione della Giunta regionale: “Siamo molto contenti”. La sindaca di Torino, Chiara Appendino, attacca: "È una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti. Torino era la meno costosa. Chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarla al Paese".

Fontana: i fondi? Le Regioni possono fare da sole

"Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, mi ha telefonato comunicandomi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l'Italia ai prossimi giochi olimpici del 2026 - ha detto Fontana - È una notizia che aspettavamo, siamo molto contenti e inizieremo a lavorare alacremente perché diventi una candidatura approvata dal Cio". E a chi gli chiedeva se richiederà risorse economiche al governo ha risposto: “Il problema dei fondi non è il principale, credo lo potremo risolvere sicuramente. Ne parleremo dopo aver vinto, toccando ferro". "La Regione Lombardia e il Veneto e l'imprenditoria del territorio sarebbero in grado comunque di far fronte a questa esigenza - ha aggiunto - Cominciamo a vincere, che mi sembra la cosa più importante".

Zaia: “Avanti tutta”

E con Malagò ha parlato anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha ricevuto dal presidente del Coni lo stesso annuncio: "Siamo ovviamente felicissimi di questa scelta - ha detto Zaia - Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un'Olimpiade memorabile. Avanti tutta!".

La prima riunione a Cortina con Sala, Fontana e Ghedina

Zaia ha anche annunciato che la prima riunione operativa per la candidatura Milano-Cortina si terrà giovedì prossimo, a Venezia. "A tutti - ha detto Zaia - appuntamento a giovedì alle 12.00 a Venezia per la prima riunione operativa, con il Sindaco di Milano Sala, il sindaco di Cortina Ghedina e con il mio collega della Lombardia Fontana".