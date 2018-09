Filippo Magnini investito da un'auto: "Polso ingessato, è andata bene"

Brutta avventura per Filippo Magnini, ex campione del mondo di nuoto. L’atleta ha raccontato su Instagram di essere stato investito da un’auto mentre si stava dirigendo in moto alla Gentlemansride di Milano, un appuntamento dedicato proprio agli appassionati delle due ruote. “Un’auto mi ha tagliato la strada - ha raccontato Magnini - Risultato: polso ingessato e grossa botta/ematoma”.



Il nuotatore, che è stato per tanti anni fidanzato con Federica Pellegrini e ora ha annunciato le nozze con Giorgia Palmas, ha anche postato una foto del polso fasciato. “Sicuramente poteva andare peggio, quello sì, molto peggio e qui dico che mi è andata bene”, aggiunge Magnini nel suo post. Ma poi rivolge anche un appello a tutti quelli che, in auto o in moto, si mettono sulla strada: “Ragazzi 1000 occhi in strada sempre, perché potete farvi male, ma soprattutto fare male”.