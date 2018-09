Arriva il ciclone Mediterraneo Medicane: allerta su Sicilia e Calabria

Decreto Genova: per la città 20 milioni, Autostrade non ricostruisce

Via libera al decreto che contiene misure per affrontare l'emergenza dopo la "bollinatura": ora il testo al Quirinale. Nella bozza finale non c'è il nome del commissario e non sono presenti i fondi per il Terzo Valico. Toti: "Decreto fatto per escludere enti locali"