Firenze, 21enne violentata in strada: fermato uomo senza fissa dimora

Un 25enne di origine romena, in Italia senza fissa dimora, è stato fermato dalla squadra mobile della polizia, con l'accusa di aver picchiato e violentato una 21enne di origini asiatiche, la notte tra il 23 e il 24 settembre, in strada a Firenze. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva abbandonato un marsupio con i suoi documenti sul luogo dell'aggressione e i poliziotti lo hanno rintracciato in uno stabile abbandonato. La giovane lo ha poi riconosciuto come l'autore della violenza.

L'aggressione in strada

Il 25enne, secondo quanto ricostruito, ha aggredito la giovane mentre era in strada e, dopo una breve colluttazione, l'ha colpita con dei pugni fino a farla cadere a terra. Poi ha afferrato i suoi capelli e l’ha trascinata dietro a un albero per abusare di lei. L'aggressione ha avuto luogo in via di Varlungo, vicino al viadotto Marco Polo, nella periferia a sud della città. L'uomo sarebbe stato interrotto dal passaggio di una persona, a pochi metri da dove si stava consumando la violenza. Temendo di essere scoperto, sarebbe fuggito scordando il marsupio con i documenti e il telefono cellulare.

Aggredita mentre andava a casa di amici

Quando è stata aggredita, la giovane, che si trova a Firenze per motivi di studio, era diretta a casa di amici. Dopo l’aggressione sarebbe stata lei stessa a dare l'allarme avvisando le forze dell'ordine una volta rientrata nello studentato dove risiede. La 21enne, per la quale in ospedale è stato attivato il codice rosa, ha riportato ferite che guariranno in 15 giorni. Vicino alla zona dove è avvenuta la violenza, lo scorso giugno si era verificato un episodio simile: una 36enne giapponese era stata aggredita da un uomo intorno alle cinque del mattino, mentre faceva jogging.

L’aggressore dormiva nei pressi del viadotto

I poliziotti hanno rintracciato il 25enne mentre dormiva in un palazzo abbandonato di due piani, in una zona difficilmente raggiungibile sempre nei pressi del viadotto. Nel suo giaciglio di fortuna sono stati trovati anche gli abiti che avrebbe indossato la notte scorsa, sporchi di sangue.

