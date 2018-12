Passeggero Alitalia: Boldrini al posto di un disabile. Lei: fake news

Un passeggero Alitalia denuncia di essere stato spostato per cedere il suo posto a un disabile. Dopo il decollo però si accorge che in prima fila non c'è nessun disabile, bensì l'ex presidente della Camera Laura Boldrini. Immediata la denuncia e la polemica in Rete, che si chiude con una nota della stessa Boldrini che afferma di essersi seduta esattamente al posto assegnatole dopo il check-in fatto 24 ore prima del decollo.

Volo Genova-Roma

Il caso è scoppiato dopo un articolo pubblicato dal sito del quotidiano locale NewsBiella.it, ripreso poi da testate nazionali, che ha raccolto la denuncia di un imprenditore, che sostiene di aver pagato un sovrapprezzo di 15 euro per un posto in prima fila sul volo Alitalia 1391 da Genova a Roma ma di essere stato spostato al posto 20C per fare spazio a una persona portatrice di handicap.

"Con grande stupore e arrabbiatura, ho constatato che il mio posto era stato assegnato ad un politico e ai suoi accompagnatori - puntualizza l'imprenditore - Non contesto il fatto che mi sia stata raccontata una bugia, ma è stato fuori luogo il modo e il comportamento adoperati dalla compagnia di fronte a clienti come il sottoscritto che paga regolarmente il biglietto e in viaggio per lavoro".

Boldrini: “Due fake news in un articolo”

Immediata la replica di Boldrini, che su Facebook scrive: "Nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel posto indicato dalla carta d'imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo Alitalia". e ancora: "Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c'è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c'era. Come lo vogliamo chiamare un sito che pubblica due bufale in un solo articolo?", ha scritto l'ex presidente della Camera.