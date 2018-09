Torture sui maiali in un video animalista, indaga la procura di Ancona

Torture atroci sono state filmate da un infiltrato dell'organizzazione “Essere Animali” di Bologna in un allevamento di suini destinati alla produzione di prosciutti a Senigallia, in provincia di Ancona. Maiali percossi con sbarre di ferro, scrofe gravide colpite da pistole elettriche, esemplari malati uccisi a colpi di mazzetta.

Il blitz dei carabinieri

L’animalista ha poi consegnato il materiale alla procura di Ancona. Il video, girato con una telecamera nascosta e ora postato su YouTube assieme a una petizione per far chiudere la struttura, ha fatto scattare un blitz dei carabinieri forestali del Nipaaf di Ancona e delle stazioni di Arcevia, Genga, Sassoferrato e Senigallia, su mandato della procura di Ancona. I militari hanno passato al setaccio l'allevamento, sequestrando alcuni strumenti che potrebbero essere stati utilizzati per le torture, alcune carcasse di animali e rifiuti di varia natura. Secondo indiscrezioni, il personale avrebbe ammesso le mutilazioni di alcuni animali senza essere le necessarie abilitazioni e licenze veterinarie.

Indaga anche l'Arpam

Intanto sono stati verificati gli standard igienici dell'azienda: sette capannoni all'interno dei quali erano allevati circa duemila suini. Il materiale video-fotografico registrato dai carabinieri si aggiunge al fascicolo aperto dalla procura. È stata coinvolta anche l'Arpam (Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche) per la verifica di eventuali perdite di percolato.Il titolare dell'azienda è di origini piemontesi, risiede nelle Marche, e in passato era stato denunciato per inquinamento ambientale. Se le accuse fossero confermate, rischia fino a un massimo di due anni di carcere.