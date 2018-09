Mondo di mezzo, 14 anni a Carminati e 18 a Buzzi: per giudici è mafia

Ridotte in appello le condanne per Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nell'ambito del processo di Mafia Capitale sul cosiddetto Mondo di Mezzo. Per l'ex Nar ridotta la pena da 20 anni del primo grado ai 14 anni e sei mesi inflitti oggi. Per Buzzi dai 19 anni ai 18 e 4 mesi di oggi. La terza Corte d'Appello di Roma ha anche riconosciuto l'aggravante dell'associazione mafiosa, ribaltando così quanto deciso in primo grado. Al momento della lettura della sentenza presente in aula anche il sindaco di Roma Virginia Raggi.

L’inizio di Mafia Capitale

È il 2 dicembre 2014 quando 37 persone vengono arrestate (28 in carcere e 9 ai domiciliari) e scattano decine di perquisizioni 'eccellenti', tra cui anche quella nei confronti dell'ex sindaco Gianni Alemann. La Procura ritiene che negli ultimi anni, nella capitale così come nel Lazio, abbia agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari - leciti e non - con imprenditori collusi e con la complicità di dirigenti di municipalizzate ed esponenti politici. Lo scopo: avere il controllo delle attività economiche e la conquista degli appalti pubblici. I reati vanno dall’estorsione, alla corruzione, fino all’usura, al riciclaggio, alla turbativa d'asta e al trasferimento fraudolento di valori. A guidare questa organizzazione, secondo gli inquirenti, sono il presidente della cooperativa '29 giugno' Salvatore Buzzi e l'ex terrorista di destra, Massimo Carminati. Proprio l’ex Nar avrebbe impartito "le direttive agli altri partecipi" e avrebbe fornito loro schede dedicate "per comunicazioni riservate". Avrebbe anche mantenuto i rapporti "con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, con pezzi della politica e del mondo istituzionale, finanziario e con appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi segreti".