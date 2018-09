Allarme polmonite nel Bresciano, la procura apre un'inchiesta

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per verificare l'origine dell'epidemia di polmonite scoppiata da giorni nella Bassa Bresciana Orientale. Si indaga sull’ipotesi di reato di epidemia colposa. Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Nas che stanno raccogliendo i dati sui contagi e sono in contatto con i vertici di Ats (POLMONITE: SINTOMI E CAUSE). Sono oltre 150 le persone che si sono ammalate e che sono state ricoverate negli ospedali di Montichiari, Manerbio, Desenzano, Gavardo, Asola e Castiglione delle Stiviere e Mantova nell’ultimo periodo.

Le verifiche sull’acqua e sui pazienti

Sui casi di polmonite, in mattinata l'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, ha fatto sapere: “Stiamo facendo tutto ciò che si può fare. Sia con l'investigazione sui campionamenti fatti per capire se il vettore sia l'acqua, sia interrogando i pazienti per capire se c'è un elemento che li accomuna e individuare la sorgente, ma lavoriamo anche in altre direzioni. Non vogliamo lasciare nulla al caso". "Anche sull'aria stiamo iniziando a pensare di fare qualcosa", ha poi aggiunto.

L'aumento dei casi nel Bresciano

Per avere i risultati degli accertamenti sull'ipotesi di un batterio nell'acqua, dovrebbero servire solo pochi giorni. L'8 settembre, inoltre, i sindaci dei comuni interessati hanno ricevuto una nota con alcune regole da seguire. L'insolito aumento dei casi di polmonite è iniziato negli scorsi giorni. Tra i pazienti, anche due persone colpite da legionella (COS'È), ricomparsa nella stessa zona dopo l'emergenza dello scorso luglio.

