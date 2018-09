Tennis, Francesca Schiavone annuncia il ritiro a 38 anni

La tennista Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal circuito agonistico. L’atleta milanese, che lo scorso giugno ha festeggiato 38 anni, ha preso la decisione e l’ha comunicata in una conferenza stampa durante gli Us Open, a Flushing Meadows, New York. "E' arrivato il momento di dire basta adesso. Dico addio al tennis con tutto il mio cuore. Avevo due sogni nella mia carriera: vincere il Roland Garros e diventare una Top 10. Li ho realizzati e sono davvero felice”. Schiavone ha spiegato di voler proseguire la carriera come allenatrice: “Amo questo sport e sono pronta a trasmettere la mia esperienza e la mia passione". (LE FOTO)

La carriera della Schiavone

Francesca Schiavone è stata la prima italiana a vincere un torneo del Grande Slam, trionfando al Roland Garros nel 2010. A Parigi ha raggiunto la finale anche l'anno successivo. "Il Roland Garros farà sempre parte della mia vita. Ho partecipato a 18 edizioni di fila. Conosco ogni angolo di quel torneo, gli umori e la passione della gente sulle tribune", ha detto recentemente in un'intervista. Francesca superò in finale per 6-4 7-6(2) l'australiana Samantha Stosur sdraiandosi poi a baciare la terra del "Philippe Chatrier" prima di abbracciare il trofeo. In carriera vanta un best ranking stellare, numero 4, e ha vinto complessivamente 8 titoli Wta - l'ultimo a Bogotà lo scorso anno - e tre Fed Cup.