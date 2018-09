Travolge con l'auto i vicini e fugge: un morto e 7 feriti nel Catanese

Una donna di 87 anni, Maria Napoli, è morta e altre sette persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, dopo essere state travolte più volte con un'auto da un vicino di casa. È accaduto la notte scorsa a Palagonia (Ct). Le vittime erano sedute a tavola in una strada chiusa quando l'uomo, forse anche per vecchi contrasti di vicinato, è salito sulla vettura e le ha travolte prima di fuggire. " È stato certamente un gesto volontario: ha travolto le famiglie dei vicini con l'auto e poi ha fatto marcia indietro cercando di colpire le persone” ha detto a Sky tg24 il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera. È in corso una battuta dei carabinieri anche con elicotteri per cercarlo ma l'uomo, afferma il procuratore, sarebbe già stato identificato.

Trenta le persone che erano presenti in strada

Erano una trentina le persone sedute a tavola nella strada dove l'uomo ha travolto con la propria auto i presenti forse per vecchie liti di vicinato. Tra i feriti nessuno sarebbe in pericolo di vita: una donna di 60 anni ha la rotula rotta ed è ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. A Caltagirone sono ricoverati per delle fratture e contusioni i genitori di due bambini che sono in osservazione, a scopo precauzionale, al reparto di pediatria.

Illeso un bimbo di 9 mesi

È rimasto illeso un bambino di 9 mesi tra i feriti dell'aggressione a Palagonia. Il piccolo era su un girello che è stato sfiorato dalla vettura, mentre poco prima era su un passeggino travolto dell"automobile. Il piccolo, illeso, per precauzione ha trascorso la notte nel reparto di pediatria dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato poi raggiunto dai genitori.