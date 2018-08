Segrega donna per due settimane in un cassone: arrestato imprenditore

Un imprenditore agricolo bolzanino di 53 anni è stato arrestato in provincia di Verona con l'accusa di sequestro di persona e tortura. I Carabinieri di Villafranca e la Polizia Stradale che lo hanno fermato hanno tratto in salvo una donna polacca di 44 anni, segregata per due settimane in un cassone.

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione dei media locali, la donna, che avrebbe avuto anche una relazione con l'imprenditore, arrivava da Varsavia, dove vive con la famiglia, per lavorare nei campi dell'uomo. Lo scorso 14 agosto una discussione tra i due è degenerata e l'imprenditore l'ha rinchiusa in un cassone per contenere le mele nelle campagne ai confini con l'autostrada Milano-Venezia, nelle vicinanze di Sommacampagna (Verona). Qui la 44enne è rimasta segregata per due settimane, con il suo sequestratore che le portava da mangiare e da bere.