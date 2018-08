Nave Diciotti, Cei: "Non si può fare politica sulla pelle dei poveri"

"Non si può far politica sulla pelle dei poveri". A dirlo in un’intervista telefonica a Sky tg24 è Ivan Maffeis, il portavoce della Conferenza epsicopale italiana (Cei), che ha deciso di ospitare e accogliere cento dei migranti bloccati in questi giorni a bordo nella nave Diciotti. "Il rischio di strumentalizzare i poveri anche laddove giustamente si chiede una risposta corale e condivisa rimane veramente alto - aggiunge Maffeis - Il governo ha usato queste persone per forzare l’Europa ad una risposta, che si è rivelata alquanto parziale, alquanto debole" (SPECIALE MIGRANTI).

Cei: "La situazione non era più sostenibile"

La situazione sulla nave Diciotti "non era più sostenibile, per questo la Chiesa ha deciso di aprire le porte, nel rispetto dei principi espressi più volte dal Papa, costruire ponti e non muri”, aveva dichiarato ieri Maffeis. "Abbiamo espresso nelle ultime ore – aveva spiegato il portavoce - la disponibilità ad accogliere i migranti, e il ministro l'ha accolta, dopo che solo Irlanda e Albania si sono dette disponibili. Ora occorre verificare le condizioni di salute di queste persone, l'identificazione, tutti i passaggi che prevede la legge. Sugli aspetti pratici sarà tutto stabilito nelle prossime ore".