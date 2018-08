Brindisi, l’emiro del Qatar torna a far visita a nonna Teresa

Sembra una favola quella che è capitata a Teresa Bossetti, cittadina 89enne di Brindisi e raccontata dal Quotidiano di Puglia. La donna 21 anni fa aveva aiutato l’emiro del Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, sbarcato con il suo yacht nel porto di Brindisi.

L’estate del 1997

L’emiro, uno degli uomini più ricchi del mondo, nell’estate del 1997 si trovava in Puglia e aveva attraccato il suo straordinario yacht – uno dei panfili più grandi al mondo, lungo oltre 124 metri – nel porto antico della città. Seguito dalle sue guardie del corpo passeggiava a piedi per i vicoli della città quando ha avuto un malore e la necessità impellente di usare una toilette. Le sue guardie del corpo hanno provato a cercare un bar o un ristorante, ma senza successo. Solo la signora Teresa, seduta fuori dalla sua abitazione, è riuscita ad aiutarlo: senza pensarci due volte gli ha aperto le porte di casa e ha messo a disposizione il bagno.

La visita e i ringraziamenti

Il gesto, evidentemente, non è stato dimenticato dall’uomo, che a distanza di 21 anni è tornato a salutare quella donna tanto gentile. Qualche giorno fa, dopo un sopralluogo, le guardie del corpo hanno accompagnato il reale presso l’abitazione della signora Teresa che, raccontano, insieme a tutta la sua famiglia ha accolto l’emiro come se fosse un vecchio amico di famiglia. La donna gli ha presentato i suoi (tanti) figli e nipoti e, per un’ora e mezza, hanno chiacchierato e sorseggiato caffè.

Il dono

Hamad bin Khalifa al-Thani, per riconoscenza, ha portato un dono alla donna e ha invitato tutta la sua famiglia a trascorrere il prossimo Natale in Qatar. Poi, insieme al suo yacht, è ripartito alla volta di Otranto per proseguire la sua vacanza in Italia.