Genova, ecco come il ponte Morandi è "appoggiato" sulle case: VIDEO

“Vai via negro”: uomo preso a sprangate fuori da un ristorante

Il dominicano era in compagnia della moglie incinta e della suocera in un locale di Falerna. Durante l’aggressione gli è stato detto: “Risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati". Identificati 3 dei presunti aggressori