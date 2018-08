Crollo ponte Genova, 38 le vittime. Si cercano 10-20 dispersi. DIRETTA

Ieri sfiorato lo scontro nel governo , con Di Maio per il quale chi non la vuole "dovrà passare sul mio cadavere" e Salvini che sembrava voler attenuare la minaccia. Poi a sera lo stesso Salvini precisa: "Sulla revoca delle concessioni c'è piena sintonia nel governo" ( COME FUNZIONA IL SISTEMA DELLE CONCESSIONI ). Il ministero delle Infrastrutture ha costituito una Commissione ispettiva e suoi esperti già oggi saranno sul luogo del crollo per i primi accertamenti. Non c'è al momento nessun indagato.