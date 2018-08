Terremoto in Molise, scossa di magnitudo 5.1. DIRETTA

Terremoto avvertito anche in Abruzzo

E' stato avvertito distintamente anche in Abruzzo il terremoto con epicentro in provincia di Campobasso verificatosi alle 20.19 di questa sera. Paura e cittadini in strada un po' in tutta la regione, in particolare all'Aquila, Chieti e Lanciano. Al momento però non si segnalano danni.