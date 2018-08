Il meteo a Ferragosto: pioggia in arrivo al Sud, soleggiato al Nord

Selvaggia Lucarelli: "Mia mamma è sparita". L'appello sui social

La scrittrice, con un post su Facebook, chiede una mano per ritrovare sua madre. “Soffre di Alzheimer, non si era mai persa”, scrive mentre si trova in vacanza in Perù. La donna ieri era all’ospedale di Vasto, in Abruzzo, e intorno alle 14 si sono perse le sue tracce