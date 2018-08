Aggredite da uomo nudo a Torino, la denuncia: "112 non è intervenuto"

Hanno rischiato di essere violentate, in pieno centro a Torino, e il Numero unico 112 non ha inviato loro i soccorsi. È quanto denunciato da due donne ai carabinieri. L'episodio, secondo il racconto anticipato da alcuni quotidiani, è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Calandra, angolo con via San Massimo.

La ricostruzione

Erano passate le 2 quando un uomo di origine africana avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti alle due donne - una 44enne di Cuneo e una 43enne di Bari residente a Torino - e poi avrebbe tentato di metter loro le mani addosso. "Ho preso il telefono e ho chiamato il 112. Ero convinta che di fronte a una richiesta di aiuto di quel tipo ci avrebbero subito inviato una pattuglia. L'operatrice, invece, continuava a farmi domande e ho agganciato", è il racconto di una delle due donne. "Siamo scappate - aggiunge - e per fortuna quell'uomo si è allontanato, ma poteva finire molto peggio".

"Richiesta d'aiuto lacunosa"

"Abbiamo riascoltato la telefonata e la richiesta di aiuto era lacunosa - afferma Danilo Bono, vicedirettore della Sanità piemontese e creatore del 112 regionale -. Giusto fare domande, l'utente non è stata collaborativa. Alle centrali piemontesi del 112 arrivano 2 milioni di telefonate l'anno e il 50% sono inappropriate". I carabinieri indagano.