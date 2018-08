Il cane Kaos non è stato avvelenato, per l'autopsia è morto di infarto

Kaos, il cane eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto, non sarebbe morto avvelenato, ma probabilmente a causa di una grave patologia acuta, forse cardiaca. Lo rivela il Messaggero che sottolinea come, in attesa dei referti ufficiali che richiederanno un paio di mesi, "chi ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore tedesco, all’istituto zooprofilattico di Teramo, non ha avuto molti dubbi". Secondo i primi rilievi autoptici, il quadro sarebbe compatibile con quello di una morte naturale: sarebbe così smentita l’ipotesi di Fabiano Ettore, padrone del cane e suo addestratore, che su Facebook aveva denunciato i presunti autori dell'uccisione, parlando subito di avvelenamento.

Le accuse di avvelenamento

A rivelare la morte del cane, autore di tanti salvataggi durante il terremoto che ha colpito il Centro Italia, era stato Rinaldo Sidoli, responsabile della comunicazione della onlus Animalisti italiani: "Kaos salvava gli umani, gli stessi umani che lo hanno avvelenato". Su Facebook Ettore aveva scritto: "Hai lasciato un vuoto incolmabile per mano di una persona meschina, continua il tuo lavoro lassù, continua a cercare dispersi, a salvare vite umane". Un post diventato presto virale, con oltre 70mila condivisioni.

Ettore contrattacca: "Tentativi di mettere tutto a tacere"

In attesa del verdetto tossicologico, però, i veterinari sembrano propendere per un’altra tesi. A supportarla ci sarebbero anche i carabinieri forestali di Assergi (L'Aquila), che avevano ispezionato il giardino di casa nell'Aquilano dove Kaos era stato trovato senza vita. Non sarebbe stata trovata nessuna traccia di esche avvelenate. Resterebbero così in piedi due ulteriori ipotesi: l'uccisione mirata con un solo boccone letale o una patologia acuta che avrebbe portato al decesso. Intervistato dal Messaggero, Ettore ha difeso la sua teoria: "Non ci credo più a questa buffonata, penso che vista la grande risonanza qualcuno tenterà di mettere a tacere la storia. Hanno sequestrato la salma in un batter d’occhio e poi, dopo 48 ore, è stato imposto il silenzio assoluto".