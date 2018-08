Incidente sulla A1, scontro tra due auto: due morti e un ferito grave

Due morti e un ferito grave. È questo il bilancio di un incidente avvenuto sull’Autostrada A1 Napoli Milano, al chilometro 577, all’altezza di San Cesareo, in provincia di Roma. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate intorno alle 17.30, nella carreggiata in direzione Nord. In un veicolo viaggiavano le due persone decedute, mentre nell’altro si trovava la persona rimasta ferita e poi portata in codice rosso all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Incidente su A4, camion a fuoco: disagi per migliaia di automobilisti