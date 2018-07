Nave italiana soccorre migranti e li porta in Libia. E' la prima volta

Per la prima volta - secondo quanto denunciato dal deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni- una nave italiana ha riportato in Libia migranti soccorsi nel Mediterraneo (LO SPECIALE). Questo in violazione della legislazione internazionale sul diritto d'asilo.

Operazioni di soccorso di Nave Asso

Secondo quanto denunciato da Fraoianni, la Asso 28, nave di supporto a una piattaforma petrolifera, è stata coinvolta nelle operazioni di soccorso di un gommone con 108 persone a bordo. La sala operativa di Roma ha dato indicazioni di coordinarsi con la Guardia costiera libica e, prese a bordo le persone, la Asso 28 ha seguito le indicazioni e le ha sbarcate nel porto di Tripoli.

Mai successo prima

Un fatto senza precedenti- come sottolinea Fratoianni in questi giorni a bordo della Ong Open Arms - che avviene in violazione della legislazione internazionale che garantisce il diritto d'asilo e che non riconosce la Libia come un porto sicuro.

Salvini: andiamo avanti

Nelle stesse ore, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, con un post su Fb, nega che la Guardia Costiera Italiana abbia "coordinato e partecipato" all'operazione di soccorso e bolla Fratoianni come "male informato". Salvini, plaude poi al lavoro fatto dalla Guardia Costiera libica: "Ha salvato e riportato a terra 611 immigrati - scrive su Twitter rilanciando poi uno dei suoi slogan - Le ONG protestano e gli scafisti perdono i loro affari? Bene, noi andiamo avanti così! #portichiusi e #cuoriaperti". Si mobilita però anche l'Alto commissariato della Nazioni Unite, al lavoro "per racccogliere informazioni" sul caso del respingimento di migranti verso un porto non sicuro in "violazione del diritto internazionale".

Operazione gestita da Libia

A chiarire le dinamiche del salvataggio in mare arrivano poi le dichiarazioni della Guardia Costiera italiana, che precisa che il rimorchiatore italiano Asso 28 ha agito "sotto il coordinamento della Guardia costiera libica che ha gestito l'intera operazione".

In barca a vela a Siracusa

Intanto, a Siracusa sono arrivati 40 migranti tutti di origine pakistana. Si tratta di uomini, donne e bambini arrivati sulla terra ferma a bordo di una barca a vela. Il natante è stato posto sotto sequestro mentre la Procura ha aperto una inchiesta per identificare gli scafisti al timone della barca. Migranti in Italia, i dati e il confronto con l'Europa.

Data ultima modifica 31 luglio 2018 ore 11:00