Incendio in autodemolitore a Civitavecchia, nessun ferito

Un incendio è scoppiato intorno alle 7.30 al centro di autodemolizioni Bertini a Civitavecchia. Al momento non sono stati segnalati feriti e sul posto sono intervenute 10 squadre dei vigili del fuoco e autobotti. Il sindaco Antonio Cozzolino su Facebook: “Chiudete le finestre ed evitate la zona industriale”.

Il sindaco: “Allertata l’Arpa”

Le fiamme sono divampate in un deposito di container contenenti veicoli demoliti e pronti per il trasporto via mare. “Le cause saranno accertate dalle forze dell'ordine - ha scritto il primo cittadino - In questo momento è prioritario lo spegnimento dell'incendio e vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale sono sul posto. Già allertata la Prefettura e la Protezione Civile regionale e da quello che mi riferiscono è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei”. Inoltre, spiega Cozzolino, l’Arpa è già stata allertata per i rilievi atmosferici.