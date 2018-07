Auto: sei milioni di italiani bocciati all'esame per patente guida

L'esame di guida mette in difficoltà milioni di italiani. A sostenerlo un'indagine di Facile.it, che ha messo in evidenza come sei milioni di persone siano state bocciate almeno una volta alla prova pratica, prima di conseguire la patente. In media viene bocciato il 20,4% delle donne e il 15% degli uomini.

I numeri della ricerca

Attualmente il 95% degli italiani ha la patente, ma oltre 6.200.000 persone hanno ripetuto l'esame almeno una volta. Gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 74 anni, tutti in possesso di patente, hanno confessato che il momento più temuto è l'esame pratico. Se a ripetere la teoria sono stati circa 2.900.000 automobilisti, per la prova su strada i bocciati ammontano a 3.460.000. Circa 216.000 persone hanno dovuto ripetere sia la pratica sia la teoria. Sono circa 1.660.000 gli automobilisti che hanno ripetuto l'esame una sola volta, mentre oltre 4 milioni hanno dovuto rifarlo due volte. I recidivi (quelli che hanno dovuto ripresentarsi 3 volte) sono 505.000, mentre chi ha conquistato la patente dopo più di tre tentativi sono 36.000.

Donne più bocciate

Analizzando il campione è emerso che gli uomini che sono stati bocciati almeno una volta ammontano al 15%, percentuale che per le donne sale a 20,4%. La differenza resta a svantaggio delle donne anche quando aumenta il numero di volte in cui si è dovuta sostenere la prova. Infatti tra gli uomini che hanno dovuto ripresentarsi all’esame il 64,7% lo ha fatto due volte, mentre le donne si attestano al 67,2%. Per quanto riguarda la distribuzione geografica del fenomeno, i più bocciati sono quelli del centro Italia (20,8%), seguiti da quelli del Nord Ovest (19,3%) e quelli del Nord Est (16,8%). Anche l'essere single o sposati influenza il successo nell'esame di guida. Tra i non accoppiati ha dovuto ripetere l'esame solo il 16,6% dei patentati, mentre chi gestisce una famiglia sbaglia di più: i bocciati almeno una volta salgono fino al 22,6%.