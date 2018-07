Chivasso, difende il suo cane e viene picchiato

È finito in ospedale dopo essere stato preso a pugni per aver cercato di separare il suo cagnolino da due cani più aggressivi. Un 19enne di Torino si trovava insieme ad altri bagnanti, sulla spiaggia del fiume a Chivasso. Il giovane è intervenuto per difendere il proprio cane da due pastori tedeschi apparentemente aggressivi ma è stato colpito al volto dal proprietario dei cani che poi si è dileguato. Nella colluttazione il 19enne ha anche perso una catenina d'oro: per questo motivo l'aggressore è ricercato per rapina dai carabinieri di Chivasso. Il 19enne è stato medicato al pronto soccorso: se la caverà con sette giorni di prognosi. Pensioni e spiagge per cani e gatti contro l'abbandono estivo