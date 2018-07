L'annuncio di Ferrero, la casa della Nutella cerca assaggiatori

Un’offerta di lavoro per un posto davvero allettante: quello di assaggiatore professionale all'interno dell'azienda della Nutella. Ferrero, il colosso dolciario di Alba, cerca 60 persone per testare semilavorati e materie prime, a partire da cacao, granella di nocciole e altri prodotti che servono a produrre i famosi dolci del marchio piemontese. In gergo la professione si chiama "giudice sensoriale" e non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Una volta selezionati, l’impegno previsto è di due giorni alla settimana, due ore al giorno.

Prima un corso di tre mesi per allenare olfatto e gusto

L'annuncio è stato pubblicato dalla Openjobmetis per conto della Soremartec Italia srl, la società di ricerca e sviluppo della Ferrero. La veridicità dell’offerta è stata confermata a Sky TG24 dall’ufficio comunicazione di Openjometis. La selezione vera e propria sarà preceduta da un corso di formazione di tre mesi in cui, recita l'offerta, gli aspiranti assaggiatori verranno allenati con l’obiettivo "di educare il senso dell’olfatto e del gusto e migliorare la capacità di raccontare ciò che si percepisce attraverso gli assaggi dei prodotti semilavorati". Solo dopo il corso, retribuito, verranno assunti 60 prescelti con contratto in somministrazione.