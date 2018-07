Olimpiadi Milano 2026, il Comune dice sì alla candidatura

Dopo Torino anche Milano ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi del 2026. Il Consiglio comunale di Milano ha detto sì con 36 volti favorevoli e 2 astenuti. Ad astenersi sono stati i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, nonostante l'approvazione dei loro emendamenti, mentre il consigliere Basilio Rizzo di Milano in Comune, non ha partecipato al voto. Al testo sono state apportate numerose modifiche, dopo la discussione in aula a Palazzo Marino.

"Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune"

Nell'intesa raggiunta con i consiglieri "le spese per la realizzazione dell'evento non graveranno sul bilancio del Comune e sarà prevista una contabilità separata delle spese correlate all'evento stesso" rispetto a quella corrente. "Il sindaco - si legge - si impegna a chiedere che eventuali utili verrano riversati su bilanci degli enti locali coinvolti". Sono stati approvati anche gli emendamenti del Movimento 5 stelle che prevedono che "l'evento di innesti in una chiara strategia di lungo termine per assicurare ricadute positive per i cittadini su occupazione, trasporti e investimenti in innovazioene 4.0". In base al testo l'evento dovrà essere ecosostenibile, con una "strategia rifiuti 0 e plastiche free, ispirata ai principi di economia circolare".

Nel post evento le infrastrutture rimarranno alla città

È stata data garanzia che, nel post evento, "tutte le infrastrutture sportive" rimarranno alla città. "Sono molto felice del dibattito e dell'appoggio dato alla proposta. Nella mia attitudine c'è che ogni opportunità offerta alla città venga colta - ha detto Sala - Il mio auspicio è che il governo e il Coni decidano in fretta perché i costi sono inversamente proporzionali al tempo a disposizione, altrimenti se si ha poco tempo, per organizzarlo si spende di più.