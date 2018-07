Firenze, abbandona 46 gatti e parte per l'America: denunciato

È partito per l'America lasciando i suoi 46 gatti senza cibo ne acqua. È successo a Firenze, gli animali sono stati scoperti e messi in salvo dalle guardie zoofile del capoluogo toscano. I gatti erano in precarie condizioni, rimasti innaccuditi da quando il loro proprietario, affittuario di un appartamento alla periferia di Firenze, è partito per l'America. A segnalare la presenza degli animali sono stati alcuni vicini. Le condizioni igieniche dell'appartamento sono risultate pessime e molti gatti erano denutriti. La procura di Firenze procede per abbandono di animali nei confronti dell'affittuario dell'alloggio. Pensioni e spiagge per cani e gatti contro l'abbandono estivo