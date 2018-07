Ospedale Mare di Napoli, ministro Grillo: “Accerteremo responsabilità”

“Accerteremo le responsabilità e agiremo di conseguenza”. Queste le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, in visita oggi a Napoli, in merito alla vicenda dell’ospedale Del Mare, dove le attività di un reparto sarebbero state sospese per la “festa” di un primario. "Non basta oggi dire che ci sono persone dispiaciute”, ha aggiunto il ministro. “È una cosa che non doveva accadere. Ci sono vari gradi di responsabilità e noi li accerteremo tutti”.

La vicenda

Secondo quanto riferito dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 luglio, il reparto di chirurgia vascolare dell’Ospedale del Mare sarebbe rimasto chiuso per permettere a tutto il personale di partecipare alla “festa di benvenuto” del neo primario, Francesco Pignatelli. Quest’ultimo è stato poi sospeso e un’indagine è stata aperta per chiarire l’accaduto. "La vicenda della festa e dell'interruzione delle attività all'inizio sembrava una fake news per quanto incredibile”, ha detto il ministro Giulia Grillo. “La mia presenza in Campania oggi è sicuramente collegata anche a quanto accaduto". Prima di visitare l’Ospedale del Mare, il ministro ha poi ricordato che già nella giornata di ieri è stata attivata l’ispezione dei Nas nella struttura.

La visita del ministro

Nel corso della giornata, il ministro Grillo ha visitato anche l’ospedale Monaldi di Napoli. Ad accoglierla il commissario Antonio Giordano e i componenti dello staff. A margine dell’incontro, Grillo ha voluto sottolineare che “la Campania, così come la mia Sicilia, è una regione in cui si verificano tante aggressioni anche perché si è persa l'importanza e il valore sociale della professione medica e infermieristica e il rispetto per tutti coloro che lavorano con passione e dedizione nello svolgimento di quella che è anche una missione umanitaria''. ''I cittadini devono pretendere i propri diritti perché la salute è un diritto garantito dalla Costituzione e per cui paghiamo le tasse che servono a finanziare anche la sanità e pertanto invito i cittadini a pagare le tasse'', ha poi aggiunto.

De Luca: “Quello che è accaduto è indegno”

"Ci sono livelli di imbecillità che è difficile prevedere sulla faccia della terra". Anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha commentato la vicenda dell’Ospedale del Mare. "Ho sentito il direttore generale della Asl che sta ovviamente seguendo una procedura prevista dal contratto e mi sono permesso di dirgli di non perdere un minuto di tempo e di adottare il massimo rigore consentito dalle normative contrattuali". "Quello che è accaduto è indegno”, ha poi sottolineato De Luca. “Dobbiamo aprire una sezione di psichiatria democratica".