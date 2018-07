Gol, vittorie, auto e figli: tutti i numeri di Cristiano Ronaldo

È l’unico calciatore che ha vinto nello stesso anno solare Champions League, Europeo, Mondiale per club e Pallone d’oro. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, in arte CR7, è l’uomo dei record, che spaziano dal numero di gol ai premi ricevuti. Il portoghese ha detto addio al Real Madrid per passare alla Juventus, molto probabilmente l'ultima tappa di una carriera incredibile e paragonabile solo a quella di altri grandi nomi.

I riconoscimenti: 4 Scarpe d’oro e 5 Palloni d’oro

Tantissimi i record che il portoghese - nato nel 1985 - ha ottenuto. Ha vinto, per esempio, nello stesso anno solare il Pallone d'oro, il FIFA World Player of the Year, la Scarpa d'oro e l'UEFA Club Footballer of the Year. È inoltre l’unico calciatore, insieme a Lionel Messi, ad aver vinto la Scarpa d'oro per quattro volte e, insieme a Thierry Henry e Messi, ad aver vinto la Scarpa d'oro per due stagioni consecutive (2013-2014 e 2014-2015). Con la nazionale del Portogallo, di cui è capitano, Cristiano Ronaldo ha vinto un Campionato d'Europa (2016) e una Confederations Cup (2017). Cinque i Palloni d'Oro per CR7: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ha anche vinto il 'FIFA World Player of the Year' nel 2008, il 'UEFA Men's Player of the Year' nel 2014, 2016 e 2017 e il 'Best FIFA Men's Player' nel 2016 e 2017 (La timeline del sito ufficiale di CR7) .

I record di gol, in Champions e in Nazionale

Ronaldo è l'unico ad aver realizzato più di 50 gol stagionali in sei stagioni consecutive (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Dal punto di vista della Nazionale, è l'unico calciatore ad aver segnato almeno una rete in quattro Europei e quattro Coppe del Mondo consecutivi (Euro 2004, Mondiali 2006, Euro 2008, Mondiali 2010, Euro 2012, Mondiali 2014, Euro 2016, Mondiali 2018). Come Miroslav Klose, Pelè e Uwe Seeler, è l'unico ad aver segnato in quattro edizioni diverse della Coppa del Mondo (2006, 2010, 2014, 2018) ed è il calciatore che ha segnato più gol (85) in una nazionale europea. CR7 è anche il giocatore che ha segnato più gol (121) nella UEFA Champions League e ha anche vinto per sette volte la classifica marcatori (2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) con il Manchester United e con il Real Madrid. Cinque le "coppe dalle grandi orecchie" vinte: una con il Manchester United e quattro con il Real Madrid. Dieci i gol segnati contro la Juve, più che a ogni altra squadra in Champions.

Le cifre degli ingaggi: dagli esordi fino alla Juventus

Cristiano Ronaldo è approdato allo Sporting Lisbona, nelle giovanili, a 12 anni, in cambio di 12.000 euro. Il suo talento lo porta, nel 2003, al Manchester United, per 12,24 milioni di sterline e con la maglia numero 7, che diventa il suo numero simbolo. Nel 2009 arriva il passaggio al Real Madrid, con il club che fissa una clausola rescissoria altissima: 1 miliardo di euro. Ora il passaggio alla Juve, per cui sono sono serviti 112 milioni (COME CAMBIA IL FANTACALCIO).

Cristiano Ronaldo papà: quattro figli

Il calciatore è padre di quattro figli, ma in un’intervista a France Football ha dichiarato che vorrebbe arrivare ad averne sette. Il primogenito è Cristiano Jr. nato nel 2010 da una donna di cui non è mai stata svelata l’identità. Poi sono arrivati - da madre surrogata negli Usa - due gemelli di nome Eva e Mateo. La quarta figlia - Alana Martina - è nata nel 2017. La madre è la compagna di Ronaldo dal 2016, Georgina Rodriguez.

Le passioni: dalle auto alla moda

Non solo calcio. Cristiano Ronaldo è un’appassionato di auto di lusso: ne avrebbe almeno una ventina, per un valore che sfiora i 10 milioni. Fra queste ci sarebbero anche una Ferrari e una Bugatti Chiron, sfoggiata dal campione anche sul suo account Instagram dove è seguitissimo (ha oltre 130 milioni di followers). Ronaldo ha anche altre passioni: vanno dal tennis da tavolo, fino alla moda. Tanto che il calciatore ha lanciato anche una sua linea di abbigliamento che fa riferimento al famoso marchio “CR7”.