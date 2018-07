Procura Torino, nuove direttive contro reati motivati da odio razziale

La Procura di Torino mette in campo nuove contromisure per fronteggiare il razzismo. Il procuratore capo del capoluogo piemontese, Armando Spataro, ha diramato infatti delle direttive per rendere più efficace il contrasto dei reati motivati dall'odio razziale e dalla discriminazione etnico-religiosa.

Trattati anche gli "affari dell'immigrazione"

Le nuove disposizioni, che verranno presentate nel pomeriggio in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il questore Francesco Messina, il comandante provinciale dei carabinieri Emanuele De Santis e il comandante della polizia municipale Emiliano Bezzon, trattano anche i cosiddetti 'affari dell'immigrazione'. L’obiettivo, "nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone", è sveltire pratiche come le procedure per il riconoscimento di protezione internazionale e le altre forme di tutela umanitaria.