Surgelati, Findus e Lidl ritirano prodotti: rischio batterio listeria

L'allerta europeo sulla presenza di listeria in prodotti surgelati arriva anche in Italia. Findus e Lidl hanno infatti ritirato dal mercato prodotti che potrebbero essere stati contaminati dal batterio che dal 2015 ha provocato 47 casi, tra cui 9 morti in 5 paesi europei, ovvero Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Occorre specificare che la cottura degli alimenti annulla i rischi per la salute.

Findus ritira 14 lotti di minestrone

Findus ha richiamato in tutto 14 lotti di minestrone. Come spiega l'azienda stessa in un avviso pubblicato sul proprio sito web, "la decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti - si legge - è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard, della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all'interno dei prodotti oggetto del richiamo".

Lidl richiama 2 prodotti in Sicilia

Lidl, invece ha ritirato due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita della sola Sicili. Anche in questo caso, si tratta di un provvedimento a scopo precauzionale "per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes".

Cos’è la listeria

La listeria è un pericoloso batterio di cui è in corso in Europa un'epidemia che ha causato finora 47 contagi e 9 decessi. "Findus tiene a precisare - prosegue – che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute".

Lotti Findus

Findus, i lotti interessati dal ritiro sono: Minestrone Tradizione da un KG (L7311, L7251, L7308, L7310, L7334); Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303); Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011) e Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306). Chi si trovasse in possesso dei prodotti in questione, è invitato a contattare, per qualunque informazione, il numero verde 800906030 o l'indirizzo mail urgente@findus.it. Il richiamo precauzionale e su base volontaria, precisa infine l'azienda, "si riferisce esclusivamente ai lotti dei prodotti menzionati e non riguarda in nessun modo ne' altri lotti degli stessi prodotti, né altri prodotti a marchio Findus".

Lotti Lidl

Lidl, questi i lotti: Art. 79520 "Freshona" Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 "Freshona" Mix di verdure surgelate, 1000g - Assortimento Gemuesemix - Mix di verdure Codice a barre 20039035.