Incendio in ditta profumi nel Milanese, in corso analisi dell'aria

Un vasto incendio nel Milanese è stato domato dopo quasi 8 ore. Il rogo è divampato verso le 23.30 di venerdì 6 luglio ed è stato spento solo nelle prime ore di sabato 7. L'incendio è scoppiato all'interno della ditta di cosmetici Muller & Koster Spa-Industry Chemistry nel Milanese, a Liscate, in via Papa Giovanni XXIII. Al lavoro 21 mezzi dei Vigili del Fuoco; un pompiere è stato trasportato all'ospedale San Raffaele per una lieve intossicazione. Non sono state ancora accertate le cause. I danni sono ingenti. Le fiamme, alte decine di metri, avevano avvolto l'intera azienda che era chiusa da diverse ore. Al momento risulta confermato che non vi sono rischi per i residenti della zona e per l'ambiente, ma l'Arpa sta facendo le verifiche del caso. In base alle prime rilevazioni dei pompieri, è andato distrutta un'ampia area e il laboratorio chimico delle essenze, ma si è riuscito a salvare un capannone con macchinari di alto valore economico.