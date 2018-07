Milano, incendio nel carcere minorile Beccaria: venti intossicati

Sono oltre venti le persone intossicate dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio all'interno del carcere minorile 'Beccaria' di Milano, probabilmente a causa di lenzuola date alle fiamme per protesta. Nessuno dei detenuti è in pericolo di vita, quasi tutti sono valutati in codice bianco o verde, ma la situazione non è serena all'interno dell'istituto, in attesa di capire chi deve essere trasportato in ospedale e chi può essere assistito sul posto.

Detenuti trasferiti in cortile

Intanto i giovani detenuti sono stati trasferiti in cortile, in quanto è necessario valutare se l'area dell'edificio invasa dal fumo sia agibile o meno. A quanto si apprende, si sarebbero registrati anche momenti di forte tensione e alcune delle persone coinvolte avrebbero riportato delle contusioni. L'incendio è comunque stato spento e i mezzi dei vigili del fuoco sono rientrati in caserma.