Venerdì di scioperi: disagi a Roma, ritardi e treni soppressi a Milano

Venerdì nero per i trasporti a Roma, Milano e diverse zone della Lombardia. Nelle due principali città italiane si fermano i treni e i mezzi pubblici durante larga parte della giornata di venerdì 6 luglio.

A Roma metro attive

Secondo un ultimo aggiornamento diffuso dall'Atac, a Roma la metropolitana cittadina rimane attiva nonostante lo sciopero di quattro ore indetto dalle 8.30 alle 12.30. Al momento, comunica l'azienda dei trasporti capitolina, le line A, B e B1, sono attive con possibili riduzioni di corse, mentre la C risulta regolare. Per bus, filobus e tram, la municipalizzata dei trasporti sul suo profilo twitter avverte di possibili "riduzioni di corse o interruzioni di servizio". Oltre a questo, un rallentamento si è registrato in mattinata sulla linea A a causa di un guasto a un treno alla stazione Furio Camillo, come si legge su twitter. Le riduzioni dovrebbero riguardare anche le corse dei treni nelle ferrovie Roma-Lido, Roma-Viterbo e Termini-Centocelle.

Traffico intenso e code sul Gra e Magliana

Situazione più complicata sul Grande Raccordo Anulare dove - fa sapere Astral Infomobilità nel notiziario viabilità – in interna si sono formate code a tratti dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino. In esterna, circolazione congestionata dall'Appia alla Tiburtina e proseguendo code a tratti dalla Trionfale alla Roma-Fiumicino. Gli ultimi aggiornamenti diffusi, danno nota anche dei consueti incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur con maggiore intensità sul Viadotto della Magliana. Sul Tratto urbano della A24 si sta in fila in entrata dalla Palmiro Togliatti alla Tangenziale e in uscita da Tor Cervara al Gra. Infine su via dell'Aeroporto di Fiumicino si procede a rilento dal Ponte di Tor Boacciana a via Trincea delle Frasche, in direzione di Fiumicino.

Lo sciopero a Milano

E' iniziato alle 9 e finirà alle 17 lo sciopero regionale del trasporto ferroviario indetto dalle organizzazioni sindacali Orsa Ferrovie e Cub. Il blocco coinvolge i treni del servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza di Trenord. Trenord mette in guardia i propri utenti da possibili ritardi, variazioni o cancellazioni sulle linee interessate, precisando che verrà comunque garantito che i treni con partenza prima delle 9 e con arrivo a destinazione finale entro le 10 circoleranno regolarmente. Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.Per chi si dovrà recare all'aeroporto di Malpensa sono stati predisposti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano-Cadorna e Malpensa aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa aeroporto. Lo sciopero dei dipendenti di Trenord segue una vertenza fra i vertici aziendali e i lavoratori riguardo i permessi per malattia dei dipendenti che la società aveva deciso di limitare per evitare ritardi delle corse.

Lo sciopero a Roma

Anche nella capitale il 6 luglio si annuncia come una giornata complicata per i pendolari a causa dello sciopero indetto dal sindacato Cambia-menti M410. Il blocco riguarderà metro, autobus e tram urbani dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Nella stessa giornata un altro sciopero di 24 ore indetto da Osr Ugl Autoferrotranvieri coinvolgerà invece il personale delle aziende pubbliche e private del Tpl regionale del Lazio. Lo sciopero di 24 ore indetto da Ugl, a Roma, riguarda l’intera rete Atac e Roma Tpl. Lo sciopero di 4 ore proclamato da Cambia-menti M410 riguarda la sola rete Atac. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore, indetto a livello regionale, per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori, come seguito a quello di 4 ore dello scorso 8 giugno, saranno interessate le linee Atac (bus, tram, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle e quelle periferiche gestite dalla Roma Tpl, come riporta una nota.

Data ultima modifica 06 luglio 2018 ore 11:11