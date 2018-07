Napoli, rapina alle Poste centrali: in azione la "banda del buco"

Rapina questa mattina agli uffici delle Poste di piazza Matteotti. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale “Il Mattino”, quattro persone, armate e con addosso tute bianche e passamontagna, sarebbero entrati sbucando dal pavimento in una stanza alle spalle delle casse. Nei saloni delle Poste si erano già radunati i clienti, la maggior parte pensionati in fila per la riscossione della quattordicesima mensilità.

Bottino da quantificare

I quattro si sono impossessati di alcuni plichi contenenti il denaro per i pagamenti e sono poi fuggiti, attraverso lo stesso cunicolo da cui erano entrati, quando una guardia giurata ha puntato una pistola contro di loro. Ancora da quantificare il bottino. La polizia è intervenuta in forze, dato che la Questura è vicina alle Poste centrali di Napoli. Nelle ricerche coinvolto anche un elicottero. Nessuno è rimasto ferito ma alcuni dipendenti hanno avvertito lievi malori. Per questo motivo sul posto è giunta anche un'ambulanza.