Compravendita senatori, Pg chiede conferma prescrizione di Berlusconi

Il sostituto procuratore generale della Cassazione Luigi Orsi ha chiesto di confermare la prescrizione del processo per la presunta compravendita di senatori, nell’ambito del quale Silvio Berlusconi era stato condannato in primo grado a tre anni per corruzione, reato poi prescritto in appello il 20 aprile 2017. Il Pg ha inoltre chiesto di riqualificare il reato in corruzione impropria, sempre con l'esito della prescrizione, negando quindi l’assoluzione come chiesto dalla difesa dell’ex premier. Il verdetto è atteso entro la giornata di oggi.

Le accuse a Berlusconi e Lavitola

L'ex premier era accusato di aver pagato, tra il 2006 e il 2008, attraverso Valter Lavitola, l'ex senatore Sergio De Gregorio, eletto con l’Italia dei Valori e poi passato nel centrodestra. Questo cambio di schieramento aveva indebolito il governo Prodi a Palazzo Madama, di fatto facendolo cadere. In primo grado Berlusconi e Lavitola erano stati condannati a tre anni. In appello nel 2017, i giudici di Napoli hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di corruzione che aveva portato alla condanna in primo grado ma hanno prescritto il reato. De Gregorio aveva invece confessato di aver ricevuto tre milioni di euro tramite Lavitola e ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi.

La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo

Lo scorso marzo la Procura della Corte dei Conti del Lazio ha aperto un fascicolo sul caso. I magistrati contabili hanno avviato un'istruttoria sui soldi finiti sul conto del Movimento dell’ex senatore De Gregorio. Si indaga sul possibile danno d’immagine subito dallo Stato. L'ex premier e lo stesso De Gregorio potrebbero essere chiamati a pagare un maxi risarcimento per le conseguenze che quella manovra politica ebbe sull’aumento dello spread.