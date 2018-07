Aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, 4 fermi

Sono stati fermati in quattro, quasi tutti con precedenti penali, per l'aggressione a Niccolò Bettarini, 19 anni, figlio della conduttrice tv Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano, accoltellato domenica mattina dopo una lite fuori da una discoteca a Milano.



Sono due italiani di 24 e 29 anni e due albanesi di 23 e 29 anni, accusati di tentato omicidio. Sono i quattro uomini che gli amici di Niccolò Bettarini avevano indicato nel corso della lunga giornata di testimonianze e che sono stati interrogati dagli agenti della Squadra mobile e della Volante.



L'ospedale Niguarda, in cui è ricoverato Niccolò, ha spiegato che il "ragazzo presenta lesioni superficiali da taglio su tronco, addome e un arto superiore. Eseguiti tutti i necessari accertamenti, è in programma nei prossimi giorni un intervento per la lesione (a un nervo) riportata all'arto superiore. Le condizioni non sono gravi. La prognosi è comunque riservata". In attesa, appunto, dell'intervento.