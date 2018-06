Case popolari grazie a falsi redditi, 67 denunce a Ostuni

Accordo Ue sui migranti, Salvini: "Aspettiamo i fatti"

Il ministro dell’Interno sull’intesa al vertice Ue di Bruxelles: "Non mi fido delle parole, vediamo gli impegni concreti". E ribadisce il no all'accesso ai porti italiani per le imbarcazioni di Ong: "Non vedranno più l'Italia se non in cartolina"