Meteo, arriva Caronte: afa e caldo fino a 40 gradi

Sull’Italia ritorna Caronte: nel fine settimana l'alta pressione africana porterà caldo e afa sulla Penisola con temperature fino a 40 gradi. L'estate entra nel vivo: termometri oltre i 30 gradi nella giornata di sabato 30 giugno, e oltre i 33 in quella di domenica 1 luglio a Bologna (36), Firenze (35), Roma (33) ma anche a Milano, Padova e Taranto. Si raggiungeranno poi 40 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna (LE PREVISIONI).

Dopo Caronte, prima ondata di temporali al Nord

Secondo gli esperti, non ci sarà tregua nemmeno nelle ore notturne, quando i valori termici scenderanno ma non in maniera significativa. Si tratta del fenomeno delle ”notti tropicali", momenti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C. L'ondata di caldo africano, già protagonista dell’estate 2017, però non durerà molto al Nord. Da martedì 3 luglio i primi temporali potranno bagnare le Alpi, le Prealpi e localmente il Nordest, mentre il giorno dopo le precipitazioni interesseranno quasi tutto il Nord. Il Centro-Sud, invece, rimarrà protetto dall'alta pressione ancora per qualche giorno, per poi essere protagonista di un cambiamento tra il 7 e l’8 luglio.