Livorno, esplosione in un appartamento: grave una 14enne

Esplosione in un appartamento nel centro di Livorno, in via del Seminario: una 14enne è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita al pronto soccorso. Viste le sue condizioni, il 118 ha già allertato l'elisoccorso per il suo trasferimento al centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. Altre due persone sono rimaste ferite in modo meno grave e sono state ricoverate nel pronto soccorso di Livorno per intossicazione da fumo. Al momento dell'incidente l'appartamento era vuoto, riferiscono i vigili del fuoco.

Ancora ignote le cause dell’esplosione

Le cause dell’esplosione non sono ancora chiare: sul posto stanno operando vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sono due gli appartamenti che sono stati resi momentaneamente inagibili.