Pioggia e vento in Romagna: trombe marine a Rimini, fuga dalle spiagge

Una tempesta di pioggia e vento si è abbattuta in mattinata sulla riviera romagnola. Trombe marine, una delle quali di notevoli dimensioni, si sono formate al largo di Cesenatico mettendo in fuga i bagnanti presenti sul litorale. Un po' in tutte le località marine del versante adriatico il cielo si è improvvisamente incupito, ma sulle spiagge poco prima era stato dato l'avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo e le persone si sono allontanate mettendosi tempestivamente al riparo.

L'allerta della Protezione civile

L'evento atmosferico che si è verificato sul litorale romagnolo era stato preannunciato dalla Protezione civile dell'Emilia Romagna con un bollettino nelle ore precedenti. La tromba d’aria più grande, che comunque non si è mai avvicinata particolarmente alla riva, è stata filmata da diversi curiosi, residenti e turisti.

Le previsioni

Dopo l’abbassamento delle temperature registrato nelle scorse ore, da oggi, lunedì 25 giugno, al Nord il tempo sarà in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche zona in prossimità di Alpi e Prealpi, specie centro-occidentali, dove non sono escluse nuvole e piogge sparse. Il termometro è comunque in aumento con massime tra 25 e 28 gradi. Situazione simile al Centro, dove prevale il bel tempo con qualche locale annuvolamento ma senza piogge sulle zone interne e in Abruzzo. Qui le temperature rimangono stabili e leggermente sotto le medie con massime che oscillano tra 23 e 27 gradi. Instabilità, invece, al Sud: spiccata variabilità su Molise, Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia orientale con rovesci e temporali, maggiori schiarite in Campania. Temperature stabili con massime tra 23 e 25 gradi (LE PREVISIONI METEO).