Roma, morto in un incidente stradale lo chef Alessandro Narducci

Il giovane chef stellato Alessandro Narducci e la sua compagna sono morti in incidente stradale avvenuto a Roma nella notte tra ieri e oggi, 22 giugno, su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il 29enne e la fidanzata 25 anni viaggiavano su uno scooter e hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale con una macchina. Narducci aveva appena concluso il suo showcooking alla manifestazione Vinoforum in corso a Roma e si era messo in moto per rientrare a casa. Dopo l'impatto, avvenuto intorno all'una, la macchina ha colpito tre veicoli in sosta. Sono subito partiti gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa fino alle 7 di questa mattina per i rilevi e la rimozione di detriti.

I messaggi di cordoglio

Narducci, giovane talento della cucina italiana, si era formato con grandi nomi come Heinz Beck, aveva collaborato con lo chef Angelo Troiani, suo grande sostenitore, per aprire successivamente il suo ristorante Acquolina con il quale aveva ottenuto la stella Michelin. Sconvolti colleghi e amici, come lo chef Davide Del Duca che lo ricorda commosso: "Un ragazzo d'oro, di grande capacità, una persona unica in un mondo difficile come il nostro". Gli organizzatori di Vinoforum hanno deciso di dedicare questa sera un ricordo di Alessandro Narducci con un minuto di silenzio e la proiezione di un suo video.