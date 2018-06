Esami Maturità 2018, oggi la prima prova per 500 mila studenti. LIVE

Iniziano questa mattina alle ore 8,30 gli esami di maturità per 509.307 studenti. Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all’esame è stato del 96,1%. La prima prova scritta, Italiano, avrà inizio dalle ore 8.30. La seconda prova è in calendario domani giovedì 21 giugno, sempre dalle ore 8.30. La terza prova, predisposta da ciascuna commissione, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle ore 8.30 (IL VADEMECUM DEL MINISTERO).

La prima prova

Gli autori più temuti

Per quanto riguarda le prove scritte, la prima - come sempre - è quella di italiano. Ogni studente può scegliere tra le quattro tipologie di tracce che il ministero dell’Istruzione dispone indistintamente per tutti gli istituti. Nello specifico: analisi del testo, saggio breve o articolo di giornale, tema storico e tema di attualità. Il tempo massimo per lo svolgimento è di sei ore ma non si può consegnare prima di tre ore dall’inizio. Questa, come la seconda e la terza prova, assegna un massimo di 15 punti, che verranno sommati ai crediti formativi accumulati negli ultimi tre anni e al voto dell’esame orale (IL TOTOTRACCE).